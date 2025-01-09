В Казани маршрутный автобус спровоцировал ДТП на перекрестке Фучика — Завойского

Фото: Максим Платонов

Сегодня, около 05.40, на перекрестке улиц Фучика и Завойского в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, легкового автомобиля и грузового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса со стажем управления 30 лет, нарушив пункт 9.10 ПДД РФ (несоблюдение безопасной дистанции и скорости), совершил наезд на автомобиль Hyundai, за рулем которого находился водитель со стажем 22 года. Автомобиль ожидал разрешающего сигнала светофора. От удара автобус отбросило на стоявший рядом грузовой автомобиль, которым управлял водитель со стажем 38 лет.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщений из медицинских учреждений не поступало. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД не обнаружили пострадавших пассажиров в салоне автобуса, а также рядом с местом аварии.

Рената Валеева