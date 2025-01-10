Путин провел совещание с Совбезом России по мерам безопасности к 80-летию Победы
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Основным вопросом обсуждения стали дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности граждан во время праздника, который имеет глубокое историческое значение для страны. Власти планируют активизировать сотрудничество между правоохранительными органами и местными администрациями для повышения уровня безопасности.
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