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Прокуратура Казани проверит работу коммунальных служб из-за гололеда и снега

19:29, 09.01.2025
Прокуратура Казани проверит работу коммунальных служб из-за гололеда и снега
Фото: Мария Зверева

Прокуратура города Казани проводит проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей в зимний период. Особое внимание уделяется работе муниципалитетов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и учреждений, сообщила пресс-служба республики.

Поводом для проверки послужили многочисленные сообщения в социальных сетях, в которых жители Казани жалуются на обледеневшие переходы, ненадлежащую очистку снега и другие нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

9 января россияне вышли с длинных, 11-дневных, новогодних каникул. И в первый же рабочий день 2025 года на Казань обрушился мощный снегопад, который, по данным сервисов прогноза погоды, закончится только ближе к концу дня.

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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
Рената Валеева

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