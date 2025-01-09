Прокуратура Казани проверит работу коммунальных служб из-за гололеда и снега
Прокуратура города Казани проводит проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей в зимний период. Особое внимание уделяется работе муниципалитетов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и учреждений, сообщила пресс-служба республики.
Поводом для проверки послужили многочисленные сообщения в социальных сетях, в которых жители Казани жалуются на обледеневшие переходы, ненадлежащую очистку снега и другие нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
9 января россияне вышли с длинных, 11-дневных, новогодних каникул. И в первый же рабочий день 2025 года на Казань обрушился мощный снегопад, который, по данным сервисов прогноза погоды, закончится только ближе к концу дня.
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