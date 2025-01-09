Путин поблагодарил коммунальщиков за работу в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам коммунальных служб за их работу по устранению аварий в период новогодних праздников. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства.

— Я со своей стороны тоже хочу поблагодарить работников всех коммунальных служб, которые работали в праздничные дни для устранения аварий в оперативном порядке. Понятно, что люди в целом в стране отдыхают, а сотрудники этих подразделений, министерств, ведомств, местных органов власти работают, — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что работа в праздничные дни часто сопряжена с большими трудностями, однако коммунальные службы успешно справляются с поставленными задачами. Путин также выразил надежду на оперативное реагирование на аварийные ситуации в любое время, независимо от того, происходят ли они в праздничные или будние дни.

Напомним, что новогодние праздники в России длились 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Рената Валеева