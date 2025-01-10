В Набережных Челнах задержали пьяного подозреваемого в грабеже ТЦ

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в грабеже в торговом центре. Инцидент произошел, когда охранник торгового центра активировал тревожную кнопку, заметив на видеомониторе проникновение постороннего в павильон закрытого магазина пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по республике.

Злоумышленник, вытащив наличные из кассы, собрал в сумку 20 пневматических пистолетов, мачете и другие товары на общую сумму свыше 204 тыс. рублей. При попытке задержания охранником он угрожал ему одним из похищенных пистолетов, после чего бросил сумку и разбил окно ножом, выбежав на улицу.

Работник охраны вызвал полицию через тревожную кнопку, и оперативно прибывшие росгвардейцы начали поиски подозреваемого. Вскоре они обнаружили его на остановке общественного транспорта в том же микрорайоне. Задержанный, 2006 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса подозреваемый признался, что специально спрятался в туалете до закрытия торгового центра, а затем вышел и совершил кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Анастасия Фартыгина