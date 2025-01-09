Более половины казанцев выбрали главной целью на 2025 год заботу о здоровье

Фото: Динар Фатыхов

Главным приоритетом в 2025 году для большинства казанцев станет забота о здоровье, а также стремление к саморазвитию и балансу между работой и личной жизнью. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Купер».

Согласно опросу, 71% респондентов заявили, что забота о здоровье будет для них главным приоритетом в наступающем году. При этом 64% опрошенных хотят улучшить свою физическую форму, 48% планируют сформировать полезные привычки, а 42% — заботиться о ментальном здоровье.

Саморазвитие также входит в топ приоритетов казанцев. Планируют заняться самообразованием 47% опрошенных, а 27% хотят освоить новое хобби. В сфере личных отношений 26% жителей собираются завести новые знакомства, а 21% — создать семью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Семья и карьера также важны для жителей Казани. Планируют проводить больше времени с семьей 49% респондентов, а 48% нацелены на карьерные достижения. При этом 41% казанцев хотят получить прибавку к зарплате, а 35% — найти новую работу.

Путешествия и покупки остаются популярными целями. Планируют больше путешествовать 54% участников опроса, 48% хотят обновить гардероб и технику. Среди других материальных планов респонденты также назвали ремонт (43%), покупку автомобиля (27%) и недвижимости (25%).

Опрос показал, что поддержка близких является важным фактором в достижении целей для 55% жителей Казани, а 56% респондентов также придерживаются четкого плана с этапами. Для этого жители города используют ежедневники (47%) и заметки в телефоне (42%), предпочитают запоминать свои цели 31% респондентов.



Рената Валеева