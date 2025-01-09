Минтранс обеспечит совместное размещение детей с родителями в самолетах
Министерство транспорта России разработало нормативные изменения, гарантирующие совместное размещение детей с родителями на борту самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.
По словам министра, соответствующие изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Министерством юстиции до 14 января текущего года. Старовойт отметил, что данная норма уже присутствует в общих правилах перевозок, однако разработанные изменения усилят гарантии совместного размещения.
— Мы также проработали вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, — сказал Старовойт, подчеркнув важность обеспечения комфорта и безопасности семей, путешествующих с детьми.
Напомним, все авиарейсы по маршруту Баку — Казань — Баку приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщила азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL).
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