Минтранс обеспечит совместное размещение детей с родителями в самолетах

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России разработало нормативные изменения, гарантирующие совместное размещение детей с родителями на борту самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.

По словам министра, соответствующие изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Министерством юстиции до 14 января текущего года. Старовойт отметил, что данная норма уже присутствует в общих правилах перевозок, однако разработанные изменения усилят гарантии совместного размещения.

— Мы также проработали вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, — сказал Старовойт, подчеркнув важность обеспечения комфорта и безопасности семей, путешествующих с детьми.

Напомним, все авиарейсы по маршруту Баку — Казань — Баку приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщила азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL).



Рената Валеева