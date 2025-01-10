Продажи автомобилей в России выросли на 48,4% в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году рынок легковых автомобилей в России показал рост продаж на 48,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,57 млн автомобилей — лучшего результата с 2019 года. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

Успех обусловлен отложенным спросом после дефицита, а также тем, что покупатели опасаются дальнейшего роста цен и готовы инвестировать как собственные, так и заемные средства. Лидерство на рынке удерживает Lada, которая увеличила продажи на 34,4%, до 436,16 тыс. автомобилей, хотя ее доля снизилась с 30% до 28%.

Среди иномарок выделяются китайские бренды:

Haval, увеличивший продажи на 70,6%, до 190,62 тыс. машин;

Chery с ростом на 32%, до 157 тыс.

В первом квартале 2025 года ожидается сокращение рынка, что связано с возможным затовариванием и повышенной волатильностью цен.

Анастасия Фартыгина