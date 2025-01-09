В Казани повышены тарифы на прием и обработку снега «Водоканалом»

Фото: Максим Платонов

В Казани с 1 января 2025 года повышены тарифы для МУП «Водоканал» на прием и обработку снега, собранного с городских дорог. Согласно постановлению исполкома, опубликованному в сетевом издании, стоимость услуги выросла с 200 до 250 рублей за одну тонну.

Новые тарифы распространяются на снегоплавильные пункты, расположенные по следующим адресам:

ул. Воровского — Короленко;

ул. Несмелова;

ул. Васильченко;

ул. Тульская — Техническая;

ул. Аделя Кутуя;

пр. Победы;

ул. Портовая (два пункта).

Напомним, зимний сезон содержания дорог в Казани стартовал 15 октября прошлого года, все диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим работы. В 2025 году в городе лимит финансирования улично-дорожного содержания увеличат в два раза — до 2 млрд 351 млн рублей.

Рената Валеева