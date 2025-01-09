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В Казани повышены тарифы на прием и обработку снега «Водоканалом»

17:58, 09.01.2025
В Казани повышены тарифы на прием и обработку снега «Водоканалом»
Фото: Максим Платонов

В Казани с 1 января 2025 года повышены тарифы для МУП «Водоканал» на прием и обработку снега, собранного с городских дорог. Согласно постановлению исполкома, опубликованному в сетевом издании, стоимость услуги выросла с 200 до 250 рублей за одну тонну.

Новые тарифы распространяются на снегоплавильные пункты, расположенные по следующим адресам:

  • ул. Воровского — Короленко;
  • ул. Несмелова;
  • ул. Васильченко;
  • ул. Тульская — Техническая;
  • ул. Аделя Кутуя;
  • пр. Победы;
  • ул. Портовая (два пункта).

Напомним, зимний сезон содержания дорог в Казани стартовал 15 октября прошлого года, все диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим работы. В 2025 году в городе лимит финансирования улично-дорожного содержания увеличат в два раза — до 2 млрд 351 млн рублей.

Рената Валеева

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