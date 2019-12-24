Шевченко про обмен Ткачева: «Решение Квартальнова стало сюрпризом для руководства «Ак Барса»

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал обмен нападающего Владимира Ткачева из «Ак Барса» в ярославский «Локомотив».

«Ак Барс» все-таки обменял Владимира Ткачева в «Локомотив», и понятно, что здесь больше загадок, чем реальной информации. Интересно, кто верит в то, что трансфер состоялся по просьбе Владимира? Да если это и так, то вы представляете, каким несчастным должен быть человек, который просится уйти из дома и согласен на переезд в клуб, где счастья точно не обрести?

Все чаще и чаще я прихожу к мысли, что Дмитрий Квартальнов совершенно напрасно считается элитным тренером. Ему лучше работать с клубами типа «Северстали», где он будет получать полное доверие от руководства, да и от болельщиков. Если человек не может найти применение центральному форварду сборной, который, видите ли, не слишком быстро меняется и бросает из любых позиций, то это говорит о квалификации.

Понятно, что и для менеджеров решение тренера стало сюрпризом, иначе бы они не приводили аргументы, вроде тех, что у команды проблема в обороне в связи с молодежным чемпионатом мира. Уехал только Даниил Журавлев и вернется он через 13 дней (надеюсь, что не раньше), и при всем уважении к этому хоккеисту обороны без него команда не развалится.

А в Казань переезжает Николай Аверин, который вообще выступает в ВХЛ. Нет, главная фигура в этой сделке — Степан Санников. Я с уважением отношусь к работе Степана, прекрасно понимаю, для чего он нужен, но у меня ощущение, что поменяли хороший японский автомобиль на российский внедорожник плюс зимние колеса. Только вот в плей-офф нужны умные автомобили, а не те, кто просто может пройти бездорожье. Это неравнозначный для клуба обмен. И игра в Швейцарии показала, что клуб идет в неправильном направлении», — считает Шевченко.