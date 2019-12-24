Минниханов вручил 50 новых машин скорой и 25 школьных автобусов
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сегодня представителям учреждений здравоохранения и образования ключи от новых машин.
Так, учреждения получили 50 автомобилей скорой медицинской помощи, 7 флюорографов на базе автомобиля ПАЗ и 25 школьных автобусов.
«Таки медицинские передвижные центры позволят медикам более оперативно реагировать, проводить профилактические осмотры населения. Чтобы нашим гражданам не только в крупных городах оказывали современную медицинскую помощь, но и на селе», — отметил глава республики.
Вручая работникам образования ключи от школьных автобусов, Минниханов отметил, что в Татарстане выстроена система перевозки детей в школы, и по ней ведется активная работа, передает пресс-служба президента РТ.
Отмечается, что вся техника приобретена на совместные средства — часть через федеральный бюджет, часть через республиканский бюджет.
Ранее Рустам Минниханов вручил коммунальным службам Набережных Челнов новую спецтехнику.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым