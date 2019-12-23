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Минниханов вручил коммунальным службам Челнов новую спецтехнику

14:54, 23.12.2019
Минниханов вручил коммунальным службам Челнов новую спецтехнику
Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил коммунальным службам Набережных Челнов новую спецтехнику.

Глава республики сегодня посетил автоград с рабочей поездкой. Всего коммунальщикам вручили ключи от 9 единиц спецтехники: это снегопогрузчики, экскаваторы и тракторы с погрузочно-уборочным оборудованием.

В следующем году в Челны поставят еще 15 машин. Рустам Минниханов подчеркнул, что за три года город получил 46 единиц новой коммунальной техники.

«Мы видим, что городское хозяйство содержится в надлежащем состоянии. Уверен, спецтехника, которая будет передана сегодня, также станет хорошей поддержкой», — цитирует слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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