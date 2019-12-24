Президент Татарстана прокомментировал мемы про голосование в его «Инстаграме»

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На встрече с представителями республиканских СМИ президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал реакцию соцсетей на объявленное в его «Инстаграме» голосование за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в республике.

Один из участников встречи рассказал президенту о том, что сам факт такого голосования буквально «взорвал» российских сегмент интернета. «Гуляли по пабликам мемы по всей России, когда вся Россия живет в 2019, Татарстан живет в 3019», — описал он реакцию в соцсетях.

— Я, честно говоря, не думал, что это так важно, но мои коллеги сказали, что важно. То, что у меня в «Инстаграме» много подписчиков, и дало такой хороший результат. Я сам удивился, что 89% за выходной. Мы поняли, что это тоже хорошая форма, когда нужно узнать настроение людей. Думаю, что мы больше выиграем, 28 они больше отработают, чем 31-го, а 31-го пусть дома побудут со своими семьями. И я конечно обратился к руководителям предприятий, не только бюджетной сферы. И я не вижу, что мы что-то проиграли, 31-е число оно такое, подарки принимать — это тоже непросто, — ответил Минниханов.

Минниханов также добавил, что сам 31 декабря будет отдыхать.