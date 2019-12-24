Разбившийся истребитель Су-57 планировалось передать военным до конца года

Истребитель пятого поколения Су-57, который разбился в Хабаровском крае во время испытаний, был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным.

«Это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца года», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он уточнил, что передача техники была запланирована на текущую неделю.

Напомним, сегодня Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57. Пострадавших нет. Основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования.

