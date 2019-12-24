Министр по делам молодежи рассказал, как устроить ребенка в лагерь на зимние каникулы

Во время зимних каникул в Татарстане будут работать 218 детских оздоровительных лагерей с общим охватом 9 339 детей. Как устроить ребенка в лагерь, на брифинге рассказал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Набор в зимние лагеря проводится индивидуально, согласно собственному графику работы. Так, в некоторых лагерях путевку можно приобрести перед заездом за один-два дня, в других набор заканчивается за 10 дней до начала смены», — передает слова Дамира Фаттахова пресс-служба.

Стоимость путевок на зимние смены варьируется от 5 000 до 14 000 рублей (нормативная стоимость 5 800 рублей на 7 дней) и зависит от программы и продолжительности смены. Для отправки ребенка лагерь министр рекомендует обратиться в центры и отделы, ответственные за организацию отдыха, исполнительных комитетов по месту жительства, а также обратиться в лагеря напрямую.

С информацией о лагерях можно ознакомиться на на официальном сайте уполномоченного Республиканского центра «Лето» Министерства по делам молодежи РТ http://rcleto.ru.

Ранее сообщалось, что в следующем году все детские лагеря Татарстана планируется подключить к онлайн-сервису по продаже путевок.