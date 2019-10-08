В 2020 году все татарстанские детские лагеря планируется подключить к онлайн-сервису по продаже путевок

В следующем году все детские лагеря Татарстана планируется подключить к онлайн-сервису по продаже путевок. В настоящее время такая система в пилотном режиме работает в четырех детских учреждениях.

О необходимости цифровизации всей отрасли молодежной политики в Татарстане высказался министр по делам молодежи Дамир Фаттахов. Он рассказал, что к новому сервису подключены следующие лагеря: «Пионер», «Мечта», «Пламя», «Чайка».

Фаттахов подчеркнул, что в планах в следующем году подключить все детские лагеря республики. Сервис будет способствовать предоставлению услуг в сфере летнего детского отдыха на более высоком качественном уровне. С помощью программы можно увидеть информацию о лагерях, узнать их текущий рейтинг или дать собственную оценку, выбрать путевку в лагерь и оплатить ее в онлайн-режиме, прикрепив к заявке портфолио ребенка. Личное участие родителей понадобится только для подписания договора и предоставления оригиналов документов — уже после подтверждения заявки на путевку, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев анонсировал в Болгаре строительство Всероссийского мусульманского лагеря.