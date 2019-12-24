Казань вошла в список городов с лучшим управлением

Столица РТ вошла в первую тройку рейтинга эффективности управления городов за апрель — декабрь 2019 года. Рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Среди лучших по качеству управления также значатся Тюмень и Салехард. Тройка лидеров не меняется уже второй год подряд. Эксперты говорят, что это связано со слаженной эффективной системой муниципального управления. Даже в случае смены руководителей резких изменений не происходит, считает политолог Ростислав Туровский.

Всего в рейтинг попали 92 города. Общий рейтинг города — среднее арифметическое показателей политико-управленческого и социально-экономического блоков, передает dailystorm.ru.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин и глава города Набережные Челны Наиль Магдеев вошли в десятку лучших мэров России по итогам октября — ноября.