Казань вошла в список городов с лучшим управлением
Столица РТ вошла в первую тройку рейтинга эффективности управления городов за апрель — декабрь 2019 года. Рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Среди лучших по качеству управления также значатся Тюмень и Салехард. Тройка лидеров не меняется уже второй год подряд. Эксперты говорят, что это связано со слаженной эффективной системой муниципального управления. Даже в случае смены руководителей резких изменений не происходит, считает политолог Ростислав Туровский.
Всего в рейтинг попали 92 города. Общий рейтинг города — среднее арифметическое показателей политико-управленческого и социально-экономического блоков, передает dailystorm.ru.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин и глава города Набережные Челны Наиль Магдеев вошли в десятку лучших мэров России по итогам октября — ноября.Общество Татарстан
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