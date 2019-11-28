Сразу два мэра из Татарстана вошли в десятку лучших глав городов
Мэр Казани Ильсур Метшин и глава города Набережные Челны Наиль Магдеев вошли в десятку лучших мэров России по итогам октября — ноября. Рейтинг составили специалисты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ.
Ильсур Метшин занял почетную вторую строчку в рейтинге, уступив только Сергею Собянину. Наиль Магдеев занял девятую строчку списка.
Ранее Казань стала лучшим городом России по качеству жизни.Общество Татарстан
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