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Сразу два мэра из Татарстана вошли в десятку лучших глав городов

11:15, 28.11.2019
Сразу два мэра из Татарстана вошли в десятку лучших глав городов
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин и глава города Набережные Челны Наиль Магдеев вошли в десятку лучших мэров России по итогам октября — ноября. Рейтинг составили специалисты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ.

Ильсур Метшин занял почетную вторую строчку в рейтинге, уступив только Сергею Собянину. Наиль Магдеев занял девятую строчку списка.

Ранее Казань стала лучшим городом России по качеству жизни.

Общество Татарстан
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