В новогоднюю ночь в Казани продлят работу общественного транспорта

В дни новогодних праздников, с 1 по 8 января, работа общественного транспорта будет организована по графикам выходного дня.

Так, в Новый год режим работы троллейбусов, автобусов и трамваев продлят до 2.00. Утром 1 января работа автобусов возобновится с 7.00.

Кроме того, в исполкоме Казани сообщили, что 26 декабря, в день открытия главной елки, с 15.00 до 23.00 будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима. А в новогоднюю ночь движение по этой улице ограничат с 18.00 31 декабря до 4.00 1 января.

В ночь на Рождество Христово после окончания праздничной службы к 2.30 7 января на площадь Тысячелетия и остановку «Центральный стадион» будет организована спецподача автобусных маршрутов (№№6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 91) и троллейбуса №2 для развоза прихожан во все районы города.