«Яндекс» и бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

«Яндекс» и два крупных бюро кредитных историй запустили Объединенное кредитное бюро по оценке заемщиков. Они предлагают банкам оценивать через сервис кредитоспособность физических лиц с помощью данных, которые собирает «Яндекс».

По данным РБК со ссылкой на источник, близкий к участнику проекта, «Яндекс» с помощью номера мобильного телефона и адреса электронной почты строит оценку кредитоспособности клиента. При этом компания не может понять, по какому клиенту получен запрос и не раскрывает его персональных данных.

Ранее «Яндекс» представил крупное обновление своего поискового сервиса, получившее название «Вега», и новый сервис ответов на вопросы «Кью».