«Яндекс» представил масштабное обновление поисковой системы

«Яндекс» представил крупное обновление своего поискового сервиса, получившее название «Вега», и новый сервис ответов на вопросы «Кью».

Как отметили в компании, «Вега» объединяет более 1,5 тыс. улучшений, добавленных за последний год. Например, пользователям доступно с помощью поисковика находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или доме. Качество и скорость поиска улучшаются с помощью нейросетей, а в мобильной версии появилась предварительная загрузка результатов поиска.

Помимо этого, обновление получили сервисы «Яндекс.Район» и «Яндекс.Услуги». С помощью первого жильцы одного дома смогут общаться в публичном чате, а сервис «Услуги» теперь будет показывать конкретные предложения на карте.

Также компания запускает сервис ответов на вопросы «Кью», в который объединит два других — «Яндекс.Знатоков» и The Question, передает ТАСС.

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