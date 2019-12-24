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КАМАЗ утвердил бизнес-план на 2020 год

07:46, 24.12.2019
КАМАЗ утвердил бизнес-план на 2020 год
Фото: realnoevremya.ru

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил бизнес-план на 2020 год и программу стратегического развития предприятия до 2025 года.

На совете директоров присутствовал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. На заседании были подведены итоги работы предприятия за девять месяцев уходящего года, а также стратегия развития до 2025 года. Утвержденная в 2016 году программа стратегического развития признана утратившей силу.

«Основные параметры бизнес-плана-2020 и Стратегии-2025 ПАО «КАМАЗ» будут опубликованы позже», - сообщается на сайте компании.

Ранее бизнес-план КАМАЗА предполагал продажу 39 тысяч автомобилей в 2019 году. К концу года план был скорректирован.

Общество Татарстан
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