Квартальнов назвал поражение от «Салавата Юлаева» обидным

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4от) в вынесенном матче чемпионата КХЛ в Швейцарии.

— Обидное поражение, конечно. Надо посмотреть, конечно, что было здесь с Азеведо — момент неприятный перед голом. Обидно, конечно, обидно — качели у нас были: второй период неплохо сыграли, первый был равным, третий чуть похуже. Пока вот так.

— А не показалось, что «Салават» чуть легче в первом периоде играл?

— Много новых игроков у нас было, очень много защитников. Это не оправдание, конечно. Начали неплохо, от ножа — соперника заставляла это делать турнирная таблица, но мы тоже должны были сыграть получше.

— Отмечают, что матч получился хорошим, публика на него хорошо реагирует.

— Я не в восторге от этого матча, ну не в восторге. Неплохо, но если бы выиграли — все было бы нормально. А так какой-то осадочек остался. Начало было невнятное: надо чуть посолиднее играть.

— Что получилось у вашей команды сегодня?

— Знаете, получалось не очень многое, но, по сравнению с прошлой игрой, мы забили три гола — это хорошо. Но и пропустили голы, когда немного неправильно действовали в зоне обороны. Здесь нам надо поправлять.

— Можно ли говорить о том, что команда испытывает спад? Пройти весь сезон в одном ритме невозможно.

— Мы вообще довольны тем, что происходит с командой. Положа руку на сердце, я думал, что мы похуже будем идти. Сейчас много молодых ребят, ждем других мальчишек. Нам немного тяжеловато, реально — мы в зрелищности, что ли, чуть-чуть уступаем. Но это время надо перетерпеть, мы будем лучше.

— Что дадут «Ак Барсу» Виртанен, Санников и Аверин?

— Виртанен нам даст большинство. Они играли с Викстрандом, Майк выходил во второй спецбригаде, а Виртанен — в первой. Посмотрим, нам нужно большинство. Степка (Санников) — рабочий парень, который нам даст энергии, работы. Опять же возраст, я его знаю, — сказал Квартальнов.