Путин рассказал, что отвар из алтайских трав любит больше чая и кофе

В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с фермерами и общественниками в Адыгее. При разговоре с главой чайного кооператива Серафима Тимченко он рассказал, что предпочитает чаю и кофе отвар из трав, собранных на Алтае.

«Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», — передает ТАСС слова главы государства.

Тимченко обратился к Путину с проблемой фермеров, выращивающих чай. По его мнению, происходят махинации с пригодной для этого бизнеса землей. Предприниматель рассказал, что большинство этих земель находится в Краснодарском крае, в Сочи. Он уточнил, что в настоящий момент распродажа земель остановлена, но необходимо дать поручение Министерству сельского хозяйства обязать регионы утверждать перечень особо ценных, уникальных земель, что исключило бы возможность использования их не по назначению.

Президент ответил: «Что касается земель под чаеводство, министр здесь, слышит, если нужны какие-то дополнительные преграды, мы подумаем, но мне кажется, что сейчас их создано уже достаточно». При этом глава государства пообещал «окончательную бумагу, железобетонную».