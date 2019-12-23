Новости спорта

11:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в швейцарском Давосе

10:54, 23.12.2019 1
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в швейцарском Давосе
Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет несколько матчей регулярного первенства.

Главная встреча игрового дня пройдет в швейцарском Давосе, где «Салават Юлаев» в качестве хозяина льда примет казанский «Ак Барс». Начало игры — в 21.30 по мск.

По последним данным, матч пропустят три игрока казанцев — нападающие Основин, Михеев и Ткачев, которые в ближайшее время могут быть обменены в «Трактор» и «Локомотив».

На прошлой неделе команды уже встречались между собой, где сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса». После этой игры «Салават Юлаев» также уступил омскому «Авангарду» (1:2), а казанцы неожиданно были разгромлены «Сибирью» (0:3).

К началу сегодняшнего матча уфимцы подходят на шестой строчке Восточной конференции, лидером которого является «Ак Барс».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:01
    почему не купили лед в Филадельфии или в Шанхае?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров