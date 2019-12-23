КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в швейцарском Давосе

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет несколько матчей регулярного первенства.

Главная встреча игрового дня пройдет в швейцарском Давосе, где «Салават Юлаев» в качестве хозяина льда примет казанский «Ак Барс». Начало игры — в 21.30 по мск.

По последним данным, матч пропустят три игрока казанцев — нападающие Основин, Михеев и Ткачев, которые в ближайшее время могут быть обменены в «Трактор» и «Локомотив».

На прошлой неделе команды уже встречались между собой, где сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса». После этой игры «Салават Юлаев» также уступил омскому «Авангарду» (1:2), а казанцы неожиданно были разгромлены «Сибирью» (0:3).

К началу сегодняшнего матча уфимцы подходят на шестой строчке Восточной конференции, лидером которого является «Ак Барс».