Renault отзывает в России почти 80 тыс. машин

Российское подразделение автоконцерна Renault — ЗАО «Рено Россия» отзывает в России 78,4 тыс. автомобилей марки Renault Kaptur.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2015 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Компания обещает проинформировать владельцев машин, попадающих под отзыв. Все работы будут осуществляться бесплатно. На машинах переустановят петли замка капота, а также сменят замки.

Ранее сообщалось, что Mazda отзовет в России 35 801 автомобиль Mazda CX-7, проданный с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.

