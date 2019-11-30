Mazda отзовет в России около 36 тысяч машин из-за проблем с фонарями

ООО «Мазда Мотор РУС» отзовет в России 35 801 автомобиль Mazda CX-7, проданный с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.

Отзыв связан с тем, что в некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым, сообщает Росстандарт.

Дилеры уведомят владельцев машин о необходимости доставить авто в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Если проблема подтвердится, в машине заменят оба задних фонаря. Отмечается, что автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве.

Ранее Росстандарт сообщил, что Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей.