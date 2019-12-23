На Урале сотрудники ФСИН продемонстрировали школьникам приемы разгона протестующих

Фото: скриншот

Группа быстрого реагирования одной из колоний Челябинской области устроила показательное выступление на школьной линейке. В учебное заведение сотрудников ФСИН пригласила администрация школы.

«Во время выступлений были продемонстрированы действия группы быстрого реагирования исправительной колонии №25 при возникновении чрезвычайных ситуаций», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального главка ФСИН.

Там уточнили, что выступление состоялось «по приглашению руководства школы».

Издание Znak.com уточняет, что спецназ ФСИН демонстрировал свои приемы в школе №21 города Златоуста. Примечательно, что это было во время церемонии посвящения в кадеты. Многие родители узнали о том, как именно прошло мероприятие, только после репортажа на местном телевидении.

В ведомстве также отметили, что выпускники кадетского класса школы №21 часто связывают жизнь со службой в силовых структурах, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

Напомним, на выходных большой резонанс получил случай в Татарстане, где сотрудники МВД проводили тактико-строевые занятия со школьниками. После данного инцидента начальник районного отдела образования уволилась. Минобрнауки РТ и прокуратура проводят проверки.

