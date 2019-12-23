Прокуратура проверит законность «учений» со школьниками в Татарстане

Прокуратура Татарстана начала проверку после проведения «учений» местного отдела МВД России с участием школьников. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил Галиев.

Напомним, что ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков. В пресс-службе Росгвардии по РТ опровергли участие своих сотрудников в учениях со школьниками. Выяснилось, что тактико-строевые занятия проводились отделом МВД России по Тукаевскому району РТ.