Детский врач объяснила, в чем заключается функция родителей при воспитании маленького ребенка

Елизавета Меланченко, известный детский невролог, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» объяснила, на чем следует сконцентрироваться родителям при воспитании ребенка в первые годы его жизни.

— По большому счету, какая цель стоит перед родителями? Чтобы ребенок был счастливым и в конце концов стал самостоятельным. И фактически все, что мы делаем, нацелено на получение им удовольствия от того, что он сам в жизни чего-то достиг. И чем больше занимаешься детскими проблемами, тем больше понимаешь, что эта автономия должна происходить не в 18 лет, не в 3 года и даже не в 1,5. С самого начала должны предприниматься какие-то шаги по направлению к автономному счастливому существованию.

Но одновременно с этим родители должны обеспечивать психологическую поддержку, формировать у ребенка то, что психологи называют базовым доверием к миру, к взрослому человеку. Если этого доверия нет, ребенок потом не сможет доверять тем взрослым, с которыми его столкнет жизнь, — пояснила Меланченко.