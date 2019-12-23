В Татарстане из горящей квартиры спасли мужчину
В Буинске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры.
Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 12.01. По приезде было установлено, что происходит горение балкона на первом этаже.
Пожарные при помощи маски спасаемого помогли выбраться из горящей квартиры мужчине. С диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован.
В 12.12 пожар был полностью потушен, причины случившегося выясняются, передает пресс-служба МЧС по РТ.
Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе Казани произошел пожар в доме на улице Трамвайной. На месте происшествия пожарные нашли тело мужчины.
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