В Татарстане из горящей квартиры спасли мужчину

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Буинске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 12.01. По приезде было установлено, что происходит горение балкона на первом этаже.

Пожарные при помощи маски спасаемого помогли выбраться из горящей квартиры мужчине. С диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован.

В 12.12 пожар был полностью потушен, причины случившегося выясняются, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе Казани произошел пожар в доме на улице Трамвайной. На месте происшествия пожарные нашли тело мужчины.

