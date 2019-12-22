В Казани при пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В субботу в Авиастроительном районе Казани произошел пожар в доме на улице Трамвайная. На месте происшествия пожарные нашли тело мужчины.

Сообщение о горящем частном доме поступило в 13:59, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Пожар был локализован в 14:21, а потушен в 14:37.

По данным МЧС, горела деревянная веранда дома. Пожарные нашли тело мужчины 1965 года рождения в прихожей.

Причина пожара — устанавливается.