В Казани при пожаре в частном доме погиб мужчина
В субботу в Авиастроительном районе Казани произошел пожар в доме на улице Трамвайная. На месте происшествия пожарные нашли тело мужчины.
Сообщение о горящем частном доме поступило в 13:59, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Пожар был локализован в 14:21, а потушен в 14:37.
По данным МЧС, горела деревянная веранда дома. Пожарные нашли тело мужчины 1965 года рождения в прихожей.
Причина пожара — устанавливается.Происшествия Татарстан
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