Квартальнов об отсутствии Ткачева в Давосе: «Ждите официальной информации»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос об отсутствии нападающего Владимира Ткачева с командой в Давосе, где казанцы встретятся с «Салаватом Юлаевым».
«Ждите официальной информации, давайте поиграем в хоккей», — сказал Квартальнов.
Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время клуб обменяет нападающего в «Локомотив».СпортХоккей Татарстан
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