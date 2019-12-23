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Квартальнов об отсутствии Ткачева в Давосе: «Ждите официальной информации»

14:17, 23.12.2019
Квартальнов об отсутствии Ткачева в Давосе: «Ждите официальной информации»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос об отсутствии нападающего Владимира Ткачева с командой в Давосе, где казанцы встретятся с «Салаватом Юлаевым».

«Ждите официальной информации, давайте поиграем в хоккей», — сказал Квартальнов.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время клуб обменяет нападающего в «Локомотив».

СпортХоккей Татарстан
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