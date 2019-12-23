Квартальнов об отсутствии Ткачева в Давосе: «Ждите официальной информации»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос об отсутствии нападающего Владимира Ткачева с командой в Давосе, где казанцы встретятся с «Салаватом Юлаевым».

«Ждите официальной информации, давайте поиграем в хоккей», — сказал Квартальнов.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время клуб обменяет нападающего в «Локомотив».