Специалист рассказала об опасностях «передозировки водой»

Доктор медицинских наук Алла Погожева рассказала о последствиях для организма при чрезмерном потреблении воды. По ее словам, избыточное количество жидкости способствует распаду белка и вымыванию из организма витаминов и микроэлементов.

Также это может вызвать перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Эксперт объяснила, при средней потребности в воде около 2,5 л в сутки человек должен пить только 1—1,5 л. Остальное должно поступать в организм с едой, передает RT.

Погожева добавила, что для утоления жажды больше подходят кисловатые напитки, такие как морс, отвар фруктов, квас, зеленый чай.

«Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — уточнила медик.

Эксперт добавила, что в течение жизни доля воды в организме человека колеблется: у младенца ее около 75%, а у пожилого человека — 55%.