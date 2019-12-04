В Минцифры назвали населенные пункты РТ без мобильной связи

На прошедшей сегодня отчетной коллегии Министерства цифрового развития Татарстана по итогам девяти месяцев этого года была озвучена свежая статистика, касающаяся качества связи в республике.

Как сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев, уровень покрытия связи в республике составляет 99,8%, при этом в 22 населенных пункта (1067 человек) полностью отсутствует покрытие мобильной связью.

— В числе этих населенных пунктов села Новое Ямкино, Полянка, Сосновка, Глазово, Дусай, Тюрюш и другие. Хотел бы обратиться к мобильным операторам: это ваши абоненты, наши сограждане. Как бы трудно ни было, необходимо обеспечить покрытие данных зон мобильной связью, — выступил с докладом чиновник. — Также на данный момент 107 населенных пунктов (3097 человек) в Татарстане имеют покрытие только одним оператором связи.

Ситуация же с отсутствием покрытия мобильной связью вдоль дорог, по словам спикера, следующая: без связи остаются 8 км трассы М-7 (2% от общей протяженности), 6 км трассы Казань — Оренбург (1,5% от общей протяженности) и 1 км трассы Казань — Ульяновск (0,5% от общей протяженности).