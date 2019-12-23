Экс-игрок «Рубина» номинирован на звание лучшего футболиста Азии — 2019

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Нападающий сборной Ирана по футболу и питерского «Зенита» Сердар Азмун попал в число кандидатов на звание лучшего футболиста Азии — 2019.

За премию от издания Fox Sport Asia поборются 24 игрока, в числе которых также оказался форвард «Ростова» и национальной команды Узбекистана Эльдор Шомуродов.

В голосовании примут участие ведущие спортивные издания Азии. При этом награда не имеет никакого отношения к премии «Футболист года в Азии», которая присуждается Азиатской конфедерацией футбола.

Напомним, ранее Азмун выступал за казанский «Рубин», откуда в прошлое зимнее трансферное окно был продан «Зениту».