Житель Татарстана отсудил в ЕСПЧ 9 тысяч евро за плохое содержание в СИЗО

Фото: @advokat_nagiev

Житель Татарстана Тагир Мазитов отсудил в Европейском суде по правам человека 9 тысяч евро за плохое содержание арестованных. Об этом сообщил в «Инстаграм» адвокат Мазитова Руслан Нагиев.

По словам Нагиева, дело велось более 10 лет. Мазитов жаловался на плохое содержание арестованных в зданиях Вахитовского, Советского и Приволжского судов Казани, унижающие достоинство условия отдела полиции «Вишневский» и отдела полиции «Япеева». Кроме этого, Мазитова возмутили бесчеловечные условия содержания в СИЗО-1 в Казани и перевозку арестованных в неотапливаемых автомашинах с превышением лимита перевозки заключенных. Также он жаловался на то, что его поместили в одну камеру с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом.

Мазитов провел в СИЗО 10 месяцев под подозрением в ряде должностных преступлений. Впоследствии дело против него было прекращено. Часть эпизодов прекратили за истечением сроков давности, а часть — по статьям 290 (взятка) и 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ — по реабилитирующим основаниям.

«Для России это очередной сигнал о том, что судебная система работает неправильно. Теперь Верховный суд РФ должен пересмотреть все дела, связанные с пытками и бесчеловечным обращением Мазитова, и незаконными арестами и продлениями арестов. И, возможно, дать оценку действиям и решениям судей Верховного суда РТ, Вахитовского, Приволжского и Советского районных судов», — написал его адвокат Руслан Нагиев.

Отметим, что Руслан Нагиев защищает солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев. Стало известно, что Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях.

