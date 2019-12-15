В Татарстане спасатели сняли двух рыбаков с отколовшейся льдины

В понедельник спасатели спасатели эвакуировали двух отрезанных от берега рыбаков на реке Ик.

Сообщение об отколовшейся льдине поступило от самих рыбаков в 16.24. Заявитель объяснил, что они о знакомым потерялись на реке Ик, не могут найти дорогу обратно, вокруг открытая вода. Они видели огни на берегу, но идти дальше побоялись.

В 17.40 спасатели Набережночелнинского филиала ПрРПСО МЧС России обнаружили двух рыбаков на расстоянии 2 км от берега напротив лагеря «Солнышко». На воздушной подушке они были доставлены на берег, от медпомощи отказались. Мужчины были переданы сотрудникам полиции, на них составлен протокол за выход на тонкий лед.

Ранее с начала сезона ледостава в водоемах Татарстана утонули четыре человека.