Женский волейбол. Казанское «Динамо» обыграло лидера Суперлиги «Локомотив»
«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграло лидера сезона калининградский «Локомотив» (3:1).
Самым результативным в составе казанской команды стала Саманта Фабрис, набравшая 26 очков.
На следующей неделе команды встретятся вновь, но уже в полуфинале Кубка России.
«Динамо-Казань» — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (18:25, 25:20, 25:21, 25:22).СпортВолейбол Татарстан
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