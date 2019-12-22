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Женский волейбол. Казанское «Динамо» обыграло лидера Суперлиги «Локомотив»

21:18, 22.12.2019
Женский волейбол. Казанское «Динамо» обыграло лидера Суперлиги «Локомотив»
Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграло лидера сезона калининградский «Локомотив» (3:1).

Самым результативным в составе казанской команды стала Саманта Фабрис, набравшая 26 очков.

На следующей неделе команды встретятся вновь, но уже в полуфинале Кубка России.

«Динамо-Казань» — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (18:25, 25:20, 25:21, 25:22).

СпортВолейбол Татарстан
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