Минкомсвязи назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должны быть отменены не позднее сентября 2020 года.

«Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой «отмене роуминга» между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении», — сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

Он уточнил, что саму плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должны отменить в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года, передает «РИА Новости».