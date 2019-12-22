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Минкомсвязи назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией

18:59, 22.12.2019
Минкомсвязи назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Фото: digital.gov.ru

Плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должны быть отменены не позднее сентября 2020 года.

«Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой «отмене роуминга» между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении», — сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

Он уточнил, что саму плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должны отменить в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года, передает «РИА Новости».

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