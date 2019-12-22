Эксперты составили список самых популярных в России полноприводных авто

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей с полным приводом возглавляют выпускаемые в России внедорожники. На первом месте стоит марка ВАЗ.

Доля продаж полноприводных машин этой марки составляет 14,5%. Это объясняется низкими ценами на Lada 4х4. По данным сервиса «Авито Авто», средняя стоимость «старой «Нивы» с пробегом составила 183 тысячи рублей.

На втором месте оказалась марка Chevrolet, но только благодаря производимой в Тольятти Chevrolet Niva. Доля бренда на вторичном рынке полного привода составила 10,5%, передает «Российская газета».

В рейтинге производителей третье место досталось УАЗу (8%). При этом третьей по популярности моделью стала Toyota RAV4 (2,5% продаж).

Далее идут Renault Duster (616 840 рублей), Kia Sportage (683 298 рублей), Nissan X-Trail (693 088 рублей), «УАЗ Патриот» (390 447 рублей), Mitsubishi Outlander (692 564 рубля), BMW X5 (861 707 рублей), Honda CR-V (630 327 рублей).