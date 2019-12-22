Татарстан получит часть от 476,5 млн рублей из федерального бюджета
Правительство России выделит 476,5 млн рублей на компенсации фермерам и агрохолдингам ущерба, нанесенного природными ЧС. На часть этих денег претендует и Татарстан.
«Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в размере 476,5 млн рублей», — говорится на сайте правительства РФ.
Среди получателей также Башкирия, Мордовия, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская и Саратовская области, Забайкальский и Пермский края, а также Ингушетия.ЭкономикаБюджет Татарстан
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