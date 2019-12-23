Казанский суд отправил адвоката в колонию-поселение

Фото: "Реальное время"

В Казани оглашен приговор по делу адвоката Рустема Садыкова. Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 1 году и 4 месяцам в колонии-поселении.



По данным «Реального времени», на суде Садыков полностью признал вину в обмане потенциального клиента, которого сначала напугал возможностью привлечения за убийство, а затем предложил решить вопрос с сотрудниками правоохранительных органов за 250 тысяч рублей.

Садыков стал 17-м адвокатом, осужденным в Татарстане за 3 года.

Подробности — в материале «Реального времени».