Росстат назвал стоимость новогоднего стола
Росстат назвал стоимость новогоднего стола. В среднем среднестатистический житель России потратит на новогодние приготовления 6430,78 рубля.
Согласно данным ведомства, новогодний стол подорожал на 2,7%. Больше всего увеличились в цене сыры (их стоимость выросла на 11,1%), сливочное масло (10,3%) и апельсины (10,8%).
Оказалось, что красная икра стала дешевле на 4,8%, свежие огурцы — на 8,9%.
Дороже всего будет стоить новогодний стол для жителей Чукотки — здесь придется потратить 9,5 тыс. рублей. Москвичам и петербуржцам застолье обойдется дешевле — 7933,34 и 7060,66 рубля соответственно.
Меньше всего стоимость новогоднего стола оказалась в Ингушетии — 3,5 тыс. рублей, передает «Российская газета».
Ранее аналитики выяснили, что продажи мандаринов в первой половине декабря упали на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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