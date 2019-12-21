Росстат назвал стоимость новогоднего стола

Росстат назвал стоимость новогоднего стола. В среднем среднестатистический житель России потратит на новогодние приготовления 6430,78 рубля.

Согласно данным ведомства, новогодний стол подорожал на 2,7%. Больше всего увеличились в цене сыры (их стоимость выросла на 11,1%), сливочное масло (10,3%) и апельсины (10,8%).

Оказалось, что красная икра стала дешевле на 4,8%, свежие огурцы — на 8,9%.

Дороже всего будет стоить новогодний стол для жителей Чукотки — здесь придется потратить 9,5 тыс. рублей. Москвичам и петербуржцам застолье обойдется дешевле — 7933,34 и 7060,66 рубля соответственно.

Меньше всего стоимость новогоднего стола оказалась в Ингушетии — 3,5 тыс. рублей, передает «Российская газета».

Ранее аналитики выяснили, что продажи мандаринов в первой половине декабря упали на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

