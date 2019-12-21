В России упали продажи мандаринов

Аналитики выяснили, что продажи мандаринов в первой половине декабря упали на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом цена на фрукты снизилась на 2%, до 84,8 рубля за килограмм, передает RT со ссылкой на данные платформы «Такском».

Чаще всего россияне покупают мандарины из Турции. Далее следуют фрукты из Абхазии и Китая. Также популярны мандарины из Марокко и Испании.

Для получения этой информации сервис проанализировал 17 млрд кассовых чеков.

Отмечается, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.