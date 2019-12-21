На турнире по художественной гимнастике собрали 700 тыс. рублей на строительство второго хосписа в Казани

Фото: пресс-служба благотворительного фонда Анжелы Вавиловой

В Казани 19 и 20 декабря проходит международный турнир по художественной гимнастике «Мы вместе!». Вырученные средства — 700 тыс. рублей — были направлены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой на строительство второго хосписа в Казани.

Символический чек организаторы турнира вручили председателю правления фонда Владимиру Вавилову на церемонии открытия соревнований.

Второй хоспис рассчитан на 60 мест для взрослых с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В нем также будет работать отделение сестринского ухода за пожилыми одинокими людьми. Существующее детское отделение планируется расширить до 40 мест.

Для того, чтобы построить второй хоспис в Казани, необходимо 300 миллионов рублей. В настоящее время собрано 23 млн рублей. Как сообщил Вавилов, на месте второго хосписа начались подготовительные работы и завершается очистка территории, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что на грант президента РФ первый казанский хоспис закупил специальное оборудование и создал службу абилитации.