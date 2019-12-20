На общероссийскую новогоднюю елку в Кремлевском дворце отправятся 105 детей из Татарстана
Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце, которая состоится в Москве 25 декабря, посетят 105 ребят из Татарстана.
На главную елку страны приглашены победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, кадеты и другие активные ребята. Также в этом году мероприятие посетят дети, награжденные за спасение утопающих.
В фойе Кремлевского дворца будут проводиться игры, конкурсы, будет открыта флипбук-студия, передает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее стали известны детали проведения республиканской елки.ОбществоКультура Татарстан
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