Татарстан отстает от прошлогодних темпов ввода жилья

Татарстанстат подсчитал, что за 11 месяцев 2019 года в республике введено 2 067,31 тысячи кв.м жилья. Это на почти на 1% меньше, чем за январь-ноябрь 2018-го.

Таким образом наблюдается небольшое снижение темпов ввода жилья.

Ранее сообщалось, что на начало ноября в республике было введено 1,87 млн кв.м жилья. Это составило 78% от годового плана. Отсюда следует, что за месяц в РТ около 200 тысяч кв.м жилья.