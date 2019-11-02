В Татарстане ввели в эксплуатацию 78% жилья от плана

В Татарстане по состоянию на 1 ноября сдано 1,87 млн кв. метров жилья. Это 78% от годового плана, рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

В настоящее время план ввода жилья выполнен в 14 муниципальных образованиях.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из планируемых к вводу в этом году 131 объекта на сегодня введено в эксплуатацию 95 домов площадью 759,3 тыс. кв. м. В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 325 домов введено в эксплуатацию 7 048 объектов площадью 916,3 тыс. кв. м, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что половина введенного в России жилья пришлась на 12 регионов, среди них — Татарстан.