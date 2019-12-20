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Средняя зарплата в Татарстане выросла почти на 6% до 36,3 тысячи рублей

13:21, 20.12.2019
Средняя зарплата в Татарстане выросла почти на 6% до 36,3 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанстат подсчитал среднюю зарплату в республике за январь — октябрь 2019 года. По итогам десяти месяцев она составила 36 357 рублей.

По данным ведомства, это на 5,9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Однако реальная зарплата (рассчитывается с учетом инфляции) поднялась всего лишь на 1,4% по отношению к январю —октябрю прошлого года.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в сфере сельского хозяйства в республике выросла сна 11%. По данным Минсельхоза РТ, она достигла уровня в 26,5 тысячи рублей.

АналитикаОбществоЭкономика Татарстан
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